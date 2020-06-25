CHP’li belediyeye ‘Rüşvet alan da, veren de mel'undur’ hadisli ders!

CHP Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Salman'ın 30 milyonluk yolsuzluk soruşturması sonrasında İçişleri Bakanlığı 27 Şubat günü Salman'ı görevden almıştı. Yaşanan rüşvet olayıyla ilgili görüntüler de ortaya çıkmıştı. CHP'nin Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 17 kişi tutuklanmıştı.

"RÜŞVET ALAN DA VEREN DE MEL'UNDUR"

Salman yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tutuk seçilmişti. AK Partili Mücahit Birinci sosyal medya hesabından Tutuk'un Yalova Belediyesi'nin girişine "Rüşvet alan da, veren de mel'undur" hadis-i şerifini yazdırdığını belirtti.

Tutuk'u hareketinden dolayı tebrik eden Birinci, "Bu kadar! Yalova Belediyesi Ak Parti'ye geçtikten sonra, Belediye girişine bunu yazdı. Helal olsun! Tebrik ediyorum" dedi. (DAMLA KAYA/SABAH)