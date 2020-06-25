25 Haziran 2020, Perşembe
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AB için karar zamanı! Türkiye’ye sınırları açacak mı?

Son dakika haberine göre; Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz’dan başlayarak dış sınırlarını hangi ülkelere açacağını belirlemeye yönelik, ’yi de yakından ilgilendiren liste çalışması yoğun şekilde sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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AB İÇİN KARAR ZAMANI! TÜRKİYE’YE SINIRLARI AÇACAK MI?

ülkeleri koronavirüs salgınına ilişkin verileri temel alan iki taslak liste hazırladı. AB ortalamasından daha iyi durumda olan ülkelerin yer aldığı ilk listede 47, ortalaması biraz daha kötü olanların bulunduğu ikinci listede ise 54 ülke yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre; 'ye, , , , , Vietnam ve 'nın da yer aldığı ikinci listede yer verildi. İki haftada bir güncellenecek 'güvenli listenin' önümüzdeki haftanın başında açıklanması bekleniyor.

Listenin oluşturulmasında mevcut ortalamaların yanı sıra, tanı testlerinde kullanılan metodoloji, salgın verilerine ilişkin şeffaflık ve resmi makamlarca açıklanan verilerin güvenilirliği de dikkate alınacak. Verileri kötü olan ABD'nin durumu, nihai listede siyasi değerlendirmelerin devreye sokulup sokulmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. AB'ye 16 Mart'tan bu yana üçüncü ülkelerden 'zorunlu olmayan' seyahatler yapılamıyor.

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