Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Recep Durak'ın ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari-Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı Recep Durak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında görevini ifa etmekteyken yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran'da şehit olan onbaşı Durak'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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