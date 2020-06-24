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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Recep Durak'ın ailesine taziye mesajı

Başkan , - sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı 'ın ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Başkan , tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı 'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 'nin ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında görevini ifa etmekteyken yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran'da şehit olan onbaşı Durak'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Son dakika haberi: MSB: Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu SON DAKİKA HABERİ: MSB: PİYADE SÖZLEŞMELİ ONBAŞI RECEP DURAK ŞEHİT OLDU

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