24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberleri.. Başkan , ile görüştü. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
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