Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
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