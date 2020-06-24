Meclis Başkanı Şentop, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve Parlamenter Asamblesi’ne katıldı

Kosova'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Kosova Meclis Başkanı Dr. Vjosa OSMANİ başkanlığındaki asamleye Balkanlarda bulunan üye 13 ülke ve bölgede faaliyet gösteren uluslararası bazı sivil örgütler yer aldı.

KONUŞMA YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulunda "Salgın sonrası dönemde bölgesel işbirliğine dair beklentiler: Daha büyük entegrasyon zamanı mı?" başlıklı oturumda bir konuşma da yaptı.

"BU MÜCADELENİN SONUÇ DOĞURMASI ANCAK..."

Şentop konuşmasında, "Kovid-19 salgını, bizlere bir kez daha, ortak işbirliği ve mücadelenin önemini hatırlattı. Salgından etkilenen ülkeler her ne kadar ulusal tedbirlere başvurmuş olsa da, dünya genelinde bu mücadelenin sonuç doğurması ancak etkin ve koordineli adımlar atılmasıyla mümkün olabildi.

Ülkemizden hibe, mali yardım veya tıbbi teçhizat ithalat izni talebinde bulunan dünya genelinde 131, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi katılımcıları arasında da 10 ülkenin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"36 BİNİ AŞKIN YABANCININ TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

131 ülkeden 85 bini aşkın Türk vatandaşının geri dönüşünü sağladıklarını belirten TBMM Başkanı Türkiye'de bulunan 90 ülkeden 36 bini aşkın yabancının da ülkelerine tahliyesini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE DEVREDİLDİ

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi ardından, Kosova'da bulunan Dönem Başkanlığı 2020-2021 dönemi için Türkiye'ye devredildi. Asambleye katılan ülke temsilcileri son olarak online bir aile fotoğrafı da çektirdi.