24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Detaylar belli oldu! Düğünlerde oyun olacak mı? Düğün salonlarında halay çekilecek mi? İşte yeni düğün genelgesi

Detaylar belli oldu! Düğünlerde oyun olacak mı? Düğün salonlarında halay çekilecek mi? İşte yeni düğün genelgesi

? Düğünler nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapanan düğün salonları 1 Temmuz'dan yeniden kapılarını açacak. Evlilik hazırlığındaki çiftler düğünlerde oyun oynanıp oynanmayacağını araştırıyor. Yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, düğünlerde oyun olacak mı? ? İşte yeni düğün genelgesi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
DÜĞÜNLERDE OYUN OLACAK MI?

? Düğünler nasıl yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 16 Mart itibarıyla düğün salonlarının faaliyetine geçici süreliğine ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacak olması nedeniyle evlilik hazırlığındaki çiftler düğün genelgesini bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından merakla beklenen düğün genelgesi yayımlandı. Buna göre, düğünlerde uyulması gereken tedbirler belirlendi. Peki, düğünlerde oyun olacak mı? ? İşte yeni düğün genelgesi...

DÜĞÜNLERDE OYUN OLACAK MI?

Genelge kapsamında düğün yapılacak mekanlarda, gelin damat hariç, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak.

Sadece canlı müzik dahil misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA