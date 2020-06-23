Türkiye'nin müthiş projesine Kovid-19 da engel olamadı! Tarih belirlendi
Türkiye'nin atılımlarını koronavirüs süreci de engelleyemiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, mikro uydunun Kovid-19'dan etkilenmediğini duyurdu ve tarihi yineledi. Demir ayrıca uyduyla ilgili yeni bir gelişme olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, M5 Dergisi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Demir, mikro uydu çalışmaları hakkında son gelişmeleri paylaştı.
Demir'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;
TÜRKİYE YENİ BİR UYDU ŞİRKETİ SAHİP OLACAK!
Koronavirüs süreci etkilemedi. Uydu ile ilgili yeni bir gelişme de olacak, Türkiye bir uydu şirketi sahibi olacak. Alçak yörünge uyduları ile ilgili de bir çalışma var. Orada da belli bir yerdeyiz, işbirliklerimiz var. Bunları olgunlaşınca açıklayacağız. Mikro uydunun fırlatılması için 2025'i hedefliyoruz. İtki sistemleri ile ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Hem katı yakıt hem sıvı yakıt hem de hibrit konusunda çalışıyoruz. Uydunun fırlatma, test etme, üretim altyapısı vs. bunların hepsini bir arada edinmiş olacağız. Bu, daha ileri aşama, uzay sistemleri fırlatma sistemleri için çok önemli bir test ortamı sağlamış olacak.
O DÖNEME HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR
Bir taraftan uydu imalatı ile ilgili çalışmalarımız var. Haberleşme, gözetleme uyduları, alçak yörünge-üst yörünge uyduları zinciri devam edecek. O pazarın yılda yüzlerce ürün sattığınız bir pazar olmadığını biliyorsunuz. O açıdan gelecekte alçak yörünge uydularının çok ucuza mal edilip dünyadaki haberleşme ihtiyacının artmasıyla interconnect sistemiyle konuştukça iletişim altyapınız önemli olacak. Bunu da uydularla sağlama çalışmalarımız var. O döneme hazırlıklı olmamız gerekiyor. İletişim güvenliği çok önemli. Bu durum bizi siber güvenliğe, elektronik-elektromanyetik güvenliğe getiriyor.
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