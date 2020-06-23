İYİ Partili Murat Karaman cemaatle namaz kılınmasından rahatsız oldu
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'artık 5 vakit namazın cemaatle kılınabilecek olmasını' açıklaması üzerine rahatsız oldu. Karaman'ın cemaatle namaz kılınmasının serbest olmasından duyduğu hazımsızlık tepki topladı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman, Twitter hesabından camilerde 5 vakit namazın cemaatle kılınabilecek olması üzerine skandal bir paylaşımda bulundu.
'NAMAZA HAYIR' PROVOKASYONU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün ise "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklaması yaptı.
Erbaş'ın açıklamalarının ardından Twitter hesabından rahatsızlığını gözler önüne seren Karaman, "Türkiyenin dört bir yanında, hızlı #normalleşme süreciyle yeniden #koronavirüs vaka, #entübe ve #yoğunbakım sayısı artmaya başlamışken; özellikle 65 yaş üstü hayati risk altındayken ve cemaatle namaz için camileri onlar dolduruyorken alkış! Anlaşılan Umre krizinden ders çıkarılmamış!" ifadeleriyle bir skandala imza attı.
KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI UMRECİLERE YIKTI
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman'ın paylaşımında bir detay daha dikkat çekti. Karaman, "Anlaşılan Umre krizinden ders çıkarılmamış" ifadeleriyle salgının ülkede yayınlaşmasını Umre'den gelenlerin üzerine attı.
DAMLA KAYA / SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün kritik ismi tutuklandı
- FETÖ'nün sol ayağına skandal tahliye kararı!
- Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız
- Esenyurt halkı CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na isyan etti
- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
- Eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Tunç Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı
- O yargılamalar hakkında flaş gelişme
- Bakan Koca'dan kritik toplantı
- Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi
- Türkiye'nin müthiş projesine Kovid-19 da engel olamadı! Tarih belirlendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?