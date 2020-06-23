23 Haziran 2020, Salı
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İYİ Partili Murat Karaman cemaatle namaz kılınmasından rahatsız oldu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. , Başkanı Prof. Dr. 'ın 'artık 5 vakit namazın cemaatle kılınabilecek olmasını' açıklaması üzerine rahatsız oldu. Karaman'ın kılınmasının serbest olmasından duyduğu hazımsızlık tepki topladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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İYİ PARTİLİ KARAMAN CEMAATLE NAMAZ KILINMASINDAN RAHATSIZ OLDU

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. , Twitter hesabından camilerde 5 vakit namazın cemaatle kılınabilecek olması üzerine skandal bir paylaşımda bulundu.

'NAMAZA HAYIR' PROVOKASYONU

Başkanı Prof. Dr. bugün ise "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklaması yaptı.

Erbaş'ın açıklamalarının ardından Twitter hesabından rahatsızlığını gözler önüne seren Karaman, "Türkiyenin dört bir yanında, hızlı #normalleşme süreciyle yeniden #koronavirüs vaka, #entübe ve #yoğunbakım sayısı artmaya başlamışken; özellikle 65 yaş üstü hayati risk altındayken ve için camileri onlar dolduruyorken alkış! Anlaşılan Umre krizinden ders çıkarılmamış!" ifadeleriyle bir skandala imza attı.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI UMRECİLERE YIKTI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman'ın paylaşımında bir detay daha dikkat çekti. Karaman, "Anlaşılan Umre krizinden ders çıkarılmamış" ifadeleriyle salgının ülkede yayınlaşmasını Umre'den gelenlerin üzerine attı.

DAMLA KAYA / SABAH

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