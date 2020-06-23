Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşı Avad ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
SOMALİ'DE TÜRK ASKERİ EĞİTİM ÜSSÜNÜ HEDEF ALAN İNTİHAR EYLEMİ SON ANDA ÖNLENMİŞTİ
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde bugün intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtmişti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısı kınanmıştı.
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