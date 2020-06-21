21 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Başkan , dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Başkan , Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan, paylaştığı videoda "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaştığı o video:

Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI | VİDEO

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