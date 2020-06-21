Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan, paylaştığı videoda "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.