Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı.
Başkan Erdoğan, paylaştığı videoda "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaştığı o video:
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