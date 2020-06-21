Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak paylaştı: İmha edildiler

Son dakika haberi... MSB, "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." açıklamasında bulundu.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi.https://t.co/HPKOajtt8H pic.twitter.com/YL9D8WMdu5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020