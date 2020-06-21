21 Haziran 2020, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak paylaştı: İmha edildiler

Perçe-Kartal Operasyonu ile ilgili son dakika bilgi paylaşımı yaptı. 'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Başarıyla devam eden # Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet  ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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MSB AZ ÖNCE DUYURDU: İMHA EDİLDİLER

... , "Başarıyla devam eden # Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak paylaştı: İmha edildiler A HABER MUHABİRİ SINIR HATTINDAN DETAYLARI AKTARDI |VİDEO

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