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Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak paylaştı: İmha edildiler

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Giriş: 21.06.2020 17:49
Güncelleme:21.06.2020 17:49
Milli Savunma Bakanlığı Perçe-Kartal Operasyonu ile ilgili son dakika bilgi paylaşımı yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." denildi. Detayları sınır hattından A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı Perçe-Kartal Operasyonu ile ilgili son dakika bilgi paylaşımı yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." denildi.

Detayları sınır hattından A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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