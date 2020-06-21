Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak paylaştı: İmha edildiler

Milli Savunma Bakanlığı Perçe-Kartal Operasyonu ile ilgili son dakika bilgi paylaşımı yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." denildi. Detayları sınır hattından A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı Perçe-Kartal Operasyonu ile ilgili son dakika bilgi paylaşımı yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." denildi.

Detayları sınır hattından A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.