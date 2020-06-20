CHP'li Öztrak'a AK Parti'li Bülent Turan'dan cevap
Türk heyetin Libya'ya yaptığı siyasi ziyaret, Avrupa'daki darbe destekçilerini olduğu gibi yurt içindeki bazı kesimleri de rahatsız etti. "Bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." diyen CHP Sözcüsü Öztrak'a AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan cevap geldi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2 gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Mit Başkanı Hakan Fidan'ında bulunduğu üst düzey Libya çıkarmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.
CHP'li Öztrak'ın "bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan cevap geldi.
TÜRKİYE'NİN GÜCÜ RAHATSIZ ETTİ
Birçok Batılı ülkenin yanı sıra Mısır ve BAE'nin desteğini alarak Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter, Türkiye'nin karşısında diz çöktür. Türkiye'nin darbeye karşı olması üzerine Libya resmi hükümetine destek vermesi, bölgedeki oyunları bozdu.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve Libya'daki dik duruşu üzerine Libya hükümeti, "Türkiye'nin Libya'nın yeni düzeninde ekonomik ve devlet kademesi kurulumunda desteği olacak" ifadeleri dikkat çekti.
Hükümetin siyasi aktörleriyle Libya'ya yaptığı ziyaret, yurt dışındaki olduğu gibi içeride de bazı kesimleri rahatsız etti.
CHP'Lİ ÖZTRAK NE DEDİ?
Türk heyetinin Libya'da yaptığı görüşmelere ilişkin soru üzerine, "Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." yanıtını verdi.
BÜLENT TURAN'DAN SERT CEVAP
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatanın menfaatlerini anlamakta güçlük çeken Öztrak'a "Hafter'e sorun da izah etsin! Hey Allah'ım ya!" diyerek tepki gösterdi.
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