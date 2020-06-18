Son dakika: Dijital karne nasıl olacak? Bu sene karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak?
Son dakika... Karneler ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri karnelerin nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, dijital karne nasıl olacak? Bu sene karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... Dijital karne nasıl olacak? Karneler nasıl verilecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze ğeitime ara verilmişti. EBA TV üzerinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor. Uzaktan eğitimin tamamlanacak olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de karneler oldu. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin dijital karne alacağını açıkladı. Peki, Dijital karne nasıl olacak? Bu sene karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak? İşte cevaplar...
DİJİTAL KARNE NASIL OLACAK?
Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.
KARNELER VE DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLECEK?
2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.
Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak.
Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
KARNELER NASIL OLACAK?
MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.
Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.
Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.
MESLEK LİSELİLERE STAJ BİTİRME SINAVI
Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı da bildirildi.
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