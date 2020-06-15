15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: MSB'den "bedelli askerlik" açıklaması

Son dakika... , haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Son dakika: MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması | VİDEO SON DAKİKA: MSB'DEN FLAŞ "BEDELLİ ASKERLİK" AÇIKLAMASI | VİDEO

Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

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