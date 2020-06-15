ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili flaş açıklama: Faydasız olduğu gerekçesiyle...
Son dakika haberi... ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını ''faydasız'' olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.
ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını ''faydasız'' olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.
FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, ''Büyük kliniklerde yapılan araştırmalardan elde edilen yeni bilgileri inceledikten sonra, ajans önerilen doz rejimlerinin antiviral etki yaratma olasılığının düşük olduğuna inanıyor.'' ifadesi kullanıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle askıya alındığını bildirmişti.
Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada da sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.
TRUMP BEN KULLANIYORUM DEMİŞTİ
Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.
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