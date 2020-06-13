Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
Son dakika haberi... Kocaeli iline giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli girişler ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği tarafından koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, giriş ve çıkışlar ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaeli giriş çıkış yasak mı? Kocaeli'ne girişler yasaklandı mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi... Kocaeli'ne giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli girişler ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar, Kocaeli'ne giriş ve çıkşlar yasaklandı mı, gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Kocaeli giriş çıkış ile ilgili merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kocaeli giriş çıkış yasak mı? Kocaeli'ne girişler yasaklandı mı? İşte cevaplar...
KOCAELİ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI MI?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.
Bu kapsamda kentte düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresiyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinliklerle bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları, bugün saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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