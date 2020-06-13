İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu’nun müfettiş iftirasına cevap!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve mülkiye müfettişleri konusunda bir köşe yazısında yer alan sözlerine cevap verdi.

İsmail Çataklı, "Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklama:

"Bugün bir köşe yazısında; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyu gündeme getirdiği aktarılarak, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirilmesine rağmen, bazı iddialar ile ilgili olarak AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiği ifade edilmektedirler.

"SORUŞTURMA HALA SÜRÜYOR"

Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020 tarihinde yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye Müfettişi soruşturmasını hale sürdürmektedir.

"SİYASİ AİDİYETE BAKILMIYOR"

Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyelerin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli incelemeler, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTURULMADIĞI YALANI

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulmadığının belirtildiği bir notu köşesine taşıdı.

TOPLUMU KANDIRMA ÇABASI

Yazıda "Konunun İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin üzerinden aylar geçmiş. 'Bakanlık biliyor' derken Kılıçdaroğlu'nun kastı buymuş. Ama bakalım İçişleri, başkanın soruşturulmasına izin verecek mi" deniyor." ifadeleri kullanılarak toplumu yanıltmaya çalıştılar.