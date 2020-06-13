14 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4 oldu

Son dakika haberleri... , gün içinde 'te yapılan terör operasyonları hakkında yeni gelişmeleri aktardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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SİİRT'TE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDU

, -Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BAKAN SOYLU DUYURDU: İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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