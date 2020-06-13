Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4 oldu
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, gün içinde Siirt'te yapılan terör operasyonları hakkında yeni gelişmeleri aktardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi:
"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Altun ailesinden CHP'li Avcı'ya dava
- Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
- Bekçilerin yetkileri ve eğitim süreçleri açıklandı
- Numan Kurtulmuş’tan CHP’nin Ayasofya yaklaşımına sert tepki
- Koronavirüs aşısı için 4 ülke anlaştı
- Sudanlı gençleri Hafter için savaşmaya gönderiyor
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek uyardı!
- Yunan istihbaratçıdan canlı yayındaki Türkiye itirafı
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de flaş açıklamalar
- Türkiye Ermenileri Patriği: Ayasofya ibadete açılsın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları