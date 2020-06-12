Restoranlarda yeni dönem! Masa tablet garson robot...

Salgın dönemini evlerinde sanal alışverişle geçiren tüketici normalleşme süreciyle birlikte açılan restoran ve kafeleri yeniden ziyaret etmeye başladı. Özellikle 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve restoranların saat 24.00'a kadar açık kalmasına izin verilmesi ile piyasada ciddi bir rahatlama yaşandı. Öyle ki, bazı restoranlar 3 günde 20 bin kişiyi ağırladı. Restoranlarda yeni normale geçiş ilginç uygulamaları da beraberinde getirdi. Tablet masalar kuran restoranlar, ikramı robotlara yaptırıyor.



TEMASSIZ MENÜ DÖNEMİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Marmaris, Bursa, Denizli, İskenderun, Eskişehir, Mersin gibi şehirlerde şubeleri olan Big Chefs'in CEO'su Altan Kosova, ilk 3 gün günde 20 bin kişi ağırladıklarını söyledi. Kosova, müşterilerin en çok burger ve schnitzel sipariş ettiklerini ifade etti. Masaları 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun aralıklarla konumlandırdıklarını belirten Kosova, "Hijyen önlemlerinin yanı sıra menülere temassız erişim olanağı sağlayan QR kodla sipariş uygulamasını başlattık. Uygulamayla misafirler, fiziki menüye hiç dokunmadan kolayca sipariş verebiliyor" diye konuştu.



RESTORAN YATIRIMINA DEVAM

Kaşıbeyaz restoranları ise 7 şubesinde 3 günde 2 bin 500 kişiyi ağırladı. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, "Masalara ayraçlar yerleştirdik. Restoran girişinde dezenfektanlarla herkesi tek tek dezenfekte ediyoruz. Son birkaç yıldır açık mutfak, müşterilerin önünde pişirme trendi yeni normalleşmede daha da önem kazanacak" ifadelerini kullandı. Yaşanan salgın sürecine rağmen yatırımdan da vazgeçmediklerinin altını çizen Kaşıbeyaz, "Satır Arası markamız ile yıl içerisinde franchise yoluyla 20 şube açmayı planlıyoruz. Yatırımlarımızı ertelemeyeceğiz" şeklinde konuştu.



ODA ODA AYIRACAK

Mado'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ise yeni normale uyum sağlamak için kafelerin mimari yapısında değişikliğe gitmek için çalıştıklarını söyledi. Gerekirse kafelerde alanları oda oda ayırabileceklerini dile getiren Kanbur, "Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



GENÇLER HAREKETI ARTIRDI

Fast food restoranlarda ise fiziki hareketlenme 18 yaş altına sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla başladı. Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın Genel Müdürü Caner Dikici, salgın süresince paket servisi hiç durdurmadıklarını, şubelerde ise hareketliliğin 18 yaş altının sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla görmeye başladıklarını kaydetti.



YAZLIKÇI NEFES ALDIRDI

Esnaf lokantalarıyla Anadolu'daki küçük restoranlar da hareketten memnun. Balıkesir Çınar Ağacı Restoran'ın Müdürü Bahri Yavuz, "Normalleşme öncesi hep cepten yedik. Çalışanları da evlerine gönderdik. Ama yeniden kapıları açtık. Çalışanları da evlerinden çağırdık. Yaz döneminde kaybımızı telafi etmeye çalışacağız" dedi.



DÜĞÜN TAKISI YAKAYA DEĞİL ZARFA KONULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurması üzerine evlenecek çiftlerle düğün salonu ve mekan işletmecileri de takvimlerinin düzenlemeye başladı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Düğünden önce salonlar dezenfekte edilecek. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanılacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi.

1000 kişilik salonlarında düğün organizasyonu yapan Halay Düğün Salonları'nın yetkili müdürü Cüneyt Kumsal, salonlara alınacak misafir sayısının sınırlandırılacağını söyledi. Mart-Nisan'da düğün yapacakların bir bölümünün düğünleri temmuz ve ağustosa bir bölümünün ise eylül ve ekime kaydırdığını ifade eden Kumsal, "Bu süreçte çatısı açılan ve geniş alanları salonlar daha çok tercih edilecek" ededi. Düğünden vazgeçip nikaha dönen çift sayısının da bir hayli yüksek olduğunu vurgulayan Kumsal, "En kötü düğün bugün ortalama 5-10 bin lira. Bu parayı evine ya da balayına harcamak isteyenler nikaha dönüyor" diye konuştu.

SABAH