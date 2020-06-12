12 Haziran 2020, Cuma
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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 81 kilogram esrar, 223 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tasanca ve 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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GAZİANTEP’TE ŞOK OPERASYON! 22 GÖZALTI
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 81 kilogram esrar, 223 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tasanca ve 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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