Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler paylaşıldı. Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurarak, kısıtlamaların yayılıma ve kayıplara engel olduğunu açıkladı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Peki, bugün Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... 11 Haziran Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Türkiye'de son 24 saatte 2241 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 146.839 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel veriler açıklanıyor. Bakan Koca, yeni tanı konan vakalarda yaş ortalamasının 36, vefatlarda 71 olduğunu açıkladı. Peki, Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? 11 Haziran corona tablosu açıklandı mı? İşte cevaplar...
11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Haziran Perşembe koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 11 Haziran koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
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