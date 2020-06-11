11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 'nın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020
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EMİNE ERDOĞAN, KIZILAY'IN 152'NCİ KURULUŞ YILINI KUTLADI

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Kızılay 152 Yaşında" dedi.

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