İtalyan komutana 'Türkiye' şoku!
Son dakika haberine göre; Türkiye’den Libya’ya giden bir kargo gemisi Yunanistan’a ait savaş gemisi tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi. Operasyonu yöneten İtalyan komutana devreye Türk Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemilerinden anons yapıldı.
CNN Greece'in haberine göre, dün Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı "İrini" operasyonu gerekçesiyle Yunan fırkateyni tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi.
HER ŞEYİ BİTİREN ANONS
Operasyonu yöneten İtalyan komutan, Yunanistan'a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı "Çirkin" isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla, devreye Türk Deniz Kuvvetleri'nin savaş gemileri girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, "Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır" anonsu geçildi.
İTALYAN KOMUTAN HELİKOPTERİ GERİ ÇEKTİ
Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi. Uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken, kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait üç savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya'ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi.
ERDOĞAN: HADDİNİ BİL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un, "Türkiye ile çatışmaya hazırız" sözlerine, "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil. Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" diyerek yanıt vermişti. Yunan medyası da Erdoğan'ın bu açıklamalarını, "Erdoğan, Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.
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