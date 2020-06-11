Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi: 2023 yılına kadar 576 proje hayata geçecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2023 yılına kadar 576 altyapı-üstyapı projesini hayata geçireceklerini belirterek, bu çalışmalar için 10 milyar liraya yakın bütçe ayırdıklarını söyledi.
İLBANK'ın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, 11 Haziran 1933'te 15 milyon lira sermaye ile "Belediyeler Bankası" adı ile kurulduğunu belirten Kurum, şehir ile kasabaların yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini belirtti.
İLBANK'ın kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla daima yerel yönetimlerin yanında yer aldığına işaret eden Kurum, şunları söyledi:
İLLER BANKASININ DAHA NİCE PROJELERE İMZA ATMASINI TEMENNİ EDİYORUM
"87 yıllık tecrübesi ile üstlenmiş olduğu görevin bilinci ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yapılan çalışmalarda önemli rol alan İller Bankası, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla geliştirilen projelere her zaman destek vermiş, vermeye de devam etmektedir. İller Bankasının 87'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin 784 bin kilometrekaresinin her bir noktasında izleri bulunan İller Bankasının daha nice projelere imza atmasını temenni ediyorum."
"38 MİLYON VATANDAŞIMIZIN ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK"
İLBANK aracılığıyla yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Kurum, yapılan çalışmalar sonucunda 15 altyapı projesinin tamamladığını söyledi.
Bursa İnegöl'ün 116 milyon liraya mal olacak içme suyu ve 37 milyon liralık Van Edremit kanalizasyon projeleri için temel atma aşamasına gelindiğini bildiren Bakan Kurum, "Önümüzdeki günlerde 15 altyapı projesinin açılışı ve 2 altyapı projesinin de temelini atacağız. Tüm bu çalışmalar kapsamında belediyelere 606 milyon 539 bin 611 lira kaynak aktardık." diye konuştu.
Kurum, Bakanlık olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve bu kapsamda mevcut projelerin bir an önce tamamlanması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, şunları belirtti:
"Atık su alanında 1,5 milyara yakın 116 projeyi, yine içme suyu alanında 1,5 milyar bütçeyi bulan 96 içme suyu temeli ve ıslah çalışmasını, 40 milyon bütçe ile şehircilik ile ilgili meydan, sanayi sitelerinin ıslahı gibi 144 projeyi ve üstyapı- diğer altyapı çalışmalarımızı kapsayan 6 milyon 868 bin lira bütçeli projelerimizle birlikte 2023 yılına kadar toplam 576 altyapı-üstyapı projemizi hayata geçireceğiz. Tüm bu çalışmalarımıza da toplam 10 milyar liraya yakın bütçe ayırdık."
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda altyapı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini, bu kapsamda il ve ilçe ziyaretlerini daha da artıracaklarını ifade ederek, "Bakanlığımız aracılığıyla hayata geçirdiğimiz tüm ıslah çalışmaları ve yeniden inşa projeleri, hibe destek projeleri ile bugüne kadar 38 milyon vatandaşımızın altyapı sorununu çözmüş bulunmaktayız." bilgisini verdi.
TAMAMLANAN ALT-ÜSTYAPI PROJELERİ
İLBANK, Türkiye genelinde projelerine aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kurum'un talimatıyla kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, atıksu arıtma tesisi, meydan, site ve alt-üst geçit projelerinin birçoğu hızlandırıldı, tamamlanma aşamasına getirildi.
Bu kapsamda Antakya'da Odabaşı-Güzelburç-Narlıca Kanalizasyon Tesisi projesi tamamlandı. 36 milyon 827 bin liraya mal olan proje ile bölgenin kanalizasyon sorunu sona erdi.
Osmaniye'de alt geçit ve meydan yapımı projeleri de bitirilerek, 50 milyon liraya mal olan alt geçit ve meydan ıslah çalışamaları ile Osmaniye yeni çehresine kavuştu.
Burdur Gölhisar ve Karamanlı, Balıkesir Marmara, Savaştepe ve Susurluk, Çanakkale Ezine, Şırnak ile Hakkari Merkez, Denizli Baklan, Nevşehir Gülşehir ve Kozaklı, Yozgat Boğazlıyan ile Sinop Durağan ilçelerinde de kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, atık su arıtma tesisi projelerinin tamamı bitirildi. Bu projelere de 350 milyon liranın üzerinde kaynak harcandı.
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