Van ve Hakkari'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Van ve Hakkari'de, FETÖ/PDY’e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'nın bütünüyle deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama, ankesör, büfe ve voip hatlar (internet üzerinden sesli arama) üzerinden arama yapan ve haklarında bilgi ve belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, 2 görevden uzaklaştırılan astsubay, 2 KHK ile ihraç edilen subay, 2 askeri okuldan atılan öğrenci, 1 öğretmen, 1 sağlık teknikeri ve 2 sivil olmak üzere 12 şüpheliye yönelik Van merkez ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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