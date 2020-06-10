10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberleri... , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, ve genel güvenlik konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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ÇAVUŞOĞLU NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, ve genel güvenlik konularını değerlendirdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

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