10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan yapışık ikizlerin ailesiyle görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından ’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası ve annesi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN YAPIŞIK İKİZLERİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından 'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası ve annesi ile telefonda görüştü.

AİLEYİ KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

Başkan Erdoğan görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Başkan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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