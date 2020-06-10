Son dakika: Başkan Erdoğan yapışık ikizlerin ailesiyle görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile telefonda görüştü.
AİLEYİ KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ
Başkan Erdoğan görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Başkan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.
Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte Türkiye'nin derin stratejisi
- İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- Bir yıkım komedisi daha!
- Bakan Albayrak'tan anlamlı ziyaret
- DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye teşekkür
- Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki
- FETÖ'nün kilit isimleri gözaltına alındı.
- Türk turizmcilerden Almanya'ya tepki
- Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
- Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
- Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?
- Son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bakan Soylu'dan açıklama!