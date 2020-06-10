Son dakika: Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Son dakika haberine göre Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 7 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23ç50'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Bitlis merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 02.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.
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