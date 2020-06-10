10 Haziran 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e ziyaret

, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum."

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ANLAMLI ZİYARET

, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.

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