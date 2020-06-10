Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.
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