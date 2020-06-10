Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama

Türkiye bugün gerçekleştirilecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına odaklandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantıjın ortadan kalkması değildir.

"HASTALIĞA YAKALANMA ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI"

65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçlar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir.

Hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı iyi biliyoruz. Bu sınavın finaline hazırlanmalıyız.

"YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR..."

Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Yurt dışından gelenlerin sağlık taramasını yapmak istiyoruz. Ateş var ise hastanede tedavisini planlıyor olacağız. 90 ülkeyi başta belirledik sonra 60 ülke daha dahil olacak. Bulaştırılıcığın durumunu bilmek istiyoruz, test yapmak istiyoruz.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Türkiye'de son 24 saatte 922 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu.

BAKAN KOCA 65 YAŞ VE ÜSTÜNDEN RİCADA BULUNDU

Kıymetli büyüklerim evde kaldığınız günler boyunca riskten uzak kaldınız. Şimdi serbestlik gelmiş olması riskin kalktığı anlamına gelmiyor. Günde 10 saat olan serbest zaman hakkınızı ihtiyatlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizden ricam evden geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI. KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR, HANGİ ÖNERİLERDE BULUNDULAR?



Kontrollü sosyal hayat için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın ki 20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içeride kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz, bu kuruldan da bunları bekliyoruz. İletişim dilinin nasıl olması gerektiği de önemli. Bu çerçevede de beklentilerimiz var



DİYARBAKIR'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR. VAKA SAYISI ARTAN BAŞKA İLLER VAR MI?



Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayısının azaldığını, bu illerde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.



65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SAAT SINIRI NEDEN VAR?



Uzun süredir içeride olmanın getirdiği sorunlar olduğunu biliyoruz. Hareketliliğin de belli saatlerle sağlanması gerekiyor.



KISITLAMANIN KALKMASI BİLİM KURULUNUN KARARI MIDIR?



Haftasonu kısıtlama kararı hükümetimizin kararıydı. Bilim Kurulumuzun gündemine gelmemişti. Bilim Kurulu da büyüklerimiz için hareket serbestliğini söylemişti. Daha önce alınan hükümet kararıydı, devamında toplumdaki beklentilere cumhurbaşkanımız detaylarıyla açıkladı



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI



Yüce Meclisimizin şiddet yasasını çıkardığı bir dönemde böyle bir durumu yaşamıyor olmalıydık. Ama ben yüce yargımızın bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum