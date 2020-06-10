10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ve 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, ve 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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