Bakanlık açıkladı, Kılıçdaroğlu’nun yalanı ortaya çıktı! 2020’de tarıma 22 milyar destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarımsal desteklerde 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla, yaklaşık 22 milyar lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Bizler, tarım, hayvancılık gibi hayati önem taşıyan bir konuda ülkemiz, çiftçilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun partisinin dün TBMM Grup Toplantısı'nda, çiftçilerin yeterince desteklenmediği, borçlarını ödeyemediği ve kredi borçlarının ertelenmediği yönündeki iddialarının gerçeklik taşımadığı belirtildi.

22 MİLYAR LİRA İLE TARİHİ BİR REKORA İMZA ATILDI

Sadece 2020 yılında verilen tarımsal desteklerdeki tarihi rekorun 2002 yılından bu yana izlenen yapıcı politikanın bir sonucu olduğu vurgulanarak, "Bakanlığımızın çiftçilerimize verdiği destekte 2002 yılına göre 8 kat artış sağlandı. Tarımsal desteklerde 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla, yaklaşık 22 milyar lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Bakanlığının 2020 bütçesinin yüzde 54,5'i de tarımsal desteklere ayrıldı. Son 18 yılda, pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk kez bu dönemde, 'Dane Zeytin Desteği' gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak, çiftçimizin yanında olduğunu, üretici dostu olduğunu gösterdi" denildi.

"AVRUPA'DA LİDER ÜLKEYİZ"

Tarım orman sektörünün 2018 yılını yüzde 1,9'luk ve 2019 yılını yüzde 3,3 büyümeyle tamamladığı kaydedilerek, "2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü. Son 18 yıldaki ortalama büyümesi ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkesini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ile Avrupa'da lider ülke oldu. Tarım orman sektörü, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 6,2'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,8 bir katkı yaparak ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladı. Yine 2002 yılında tarımsal hasılamız, 37 milyar lira iken, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2003-2020 yıllarında toplam reel olarak verdiği 310 milyar TL'lik destekleme ve elbette çiftçimizin eli, yetiştiricimizin emeğiyle; Ülkemiz 196 ülkeye, 1690 tarımsal ürün ihraç ederek, ihracatçı bir ülke konumuna geldi. 18 milyar dolar tarımsal ihracat ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandı" ifadesine yer verildi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ ERTELENDİ"

Koronavirüs salgını sürecinde çiftçinin yanında olunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Çiftçilerimizin, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemeleri faizsiz olarak, 6 ay ertelendi. 22 milyar TL desteklemenin 13 milyar TL'lik ödemesi üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Böylece ilk 5 ayda desteklerin yüzde 60'ı ödenmiş oldu. Ayrıca 2019 yılında açıklanan alım fiyatlarıyla da her daim çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. 2020 yılı üretim dönemi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına 1350 liradan 1650 liraya, apa alım fiyatı, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ton başına bakliyat alım fiyatları da, kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı. Bizler, tarım, hayvancılık gibi hayati önem taşıyan bir konuda ülkemiz, çiftçilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün yaşanan pandemi sürecinde birçok ülke gıdaya ulaşmakta zorluk çekerken, biz ise omuz omuza verdiğimiz üreticimizle, kendi kendimize yettiğimizi bir kez daha ortaya koyarken, bir de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz."