Bakan Gül: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 5 Eylül 2020'de yapılacak
Adale Bakanı Abdulhamit Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız.” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili son dakika açıklaması yaptı ve sınav tarihini söyledi.
"5 EYLÜL'DE YAPILACAK"
Bakan Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız." dedi.
BAZI BARO BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının Başkanları hazır bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Gül, Türkiye'de yargı güveninin artmasında avukatlık mesleğinin çok önemli yer tuttuğunu bildirdi.
"ORTAYA ÇIKMIŞ BİR TEKLİF YOK"
Avukatlık mesleğinin temelinin savunma olduğunu belirten Gül, "Savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan birisidir. Biz bunu hep önemsedik. Çalışmalarımızda, gerek yargı reformu başlıklarımızda, gerek uygulamamızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Meclis'te çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden bunun zamanlaması da çok değerli. Teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.
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