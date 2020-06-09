09 Haziran 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Koca'dan "maske ve sosyal mesafe" uyarısı

Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Salgını, kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları, nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Koca, Twitter hesabından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Vatandaşların çoğunun tedbirlere uyduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

- "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın"

ayrıca, "Yaz geldi. Büyüklerimiz dahil birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım." uyarısında bulundu.

Koca, "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın." mesajını da paylaştı.

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