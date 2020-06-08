Azerbaycan ordusu Türk silahlarıyla güçlenecek!
Türkiye'nin askeri teknolojide attığı adımlar meyvelerini veriyor. Terörle mücadelede büyük destek sağlayan yerli ve milli silahlar, dışa bağımlılığı da sona erdirecek. Türkiye'nin sınıfın en iyi silahlarını üretiyor olması, birçok devletin dikkatini çekti. Dünyanın dört bir yanından askeri silah siparişi veren ülkeler arasına Azerbaycan da girdi. Türkiye'nin "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında maddi olarak destek vereceği Azerbaycan'ın yerli İHA ve SİHA'larla birlikte Altay tankı ve Atak helikopteri satın alacağı ifade edildi.
TÜRK SİLAHLARI AZERBAYCAN YOLUNDA
25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması"na göre Türkiye, Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak. Söz konusu anlaşmaya göre Azerbaycan bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak.
TÜRK SİLAHLARI GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Özellikle Türk İHA ve SİHA'ların İdlib ve Libya'da yaptığı etkili ve başarılı operasyonlar uzun zamandır başta Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin dikkatini çekti.
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a açılan 200 milyon TL'lik kredi ile Bakü istediği silahları Türkiye'den alabilir. Bu anlaşmanın maksatlarından biri de Azerbaycan'ın Türkiye'den silah almasının önünün açılmasıdır" İfadelerine yer verdi. Hangi silahların alınacağı konusuna da değinen Coşkun, "Gelişen teknolojiyi, gelişen savaş metotlarını ve bulunduğumuz coğrafyanın koşullarını da göz önünde bulundurursak ben bu tedarikin yeni teknolojik silahlara yönelik olacağını değerlendiriyorum" dedi.
DAĞLIK KARABAĞ'IN İŞGALİNE KARŞI NET ÇÖZÜM
Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ise, "SİHA ve İHA'ların Dağlık Karabağ'ın işgal altından kurtulması için önemli görevler icra edeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Libya'da hem de İdlib'de Türk SİHA'ların gelişmiş Rus silahlarına ve hava savunma sistemlerine karşı ne kadar etkili olduğu açıkça görüldü" değerlendirmesinde bulundu.
AZERİ VEKİL:TÜRKİYE, NATO SİLAHLARINI 3. BİR ÜLKEYE SATAMAZ AMA...
Azerbaycan Milletvekili Fazul Mustafa da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Türkiye bir NATO ülkesi olarak NATO'nun envanterinde olan silahları 3. bir ülkeye veremez ama Türk SİHA ve İHA'lar Türkiye'nin kendi ürettiği silahlar olması nedeniyle bu silahların Azerbaycan'a verilmesinin önünde hiçbir engel yoktur" dedi.
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