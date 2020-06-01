Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hava Kuvvetleri'miz dünyanın önde gelen kuvvetleri arasında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin 109’uncu Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Hulusi Akar, "Türk Hava Kuvvetleri; 'İstikbal Göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır" dedi.
Bakan Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, askerî havacılık alanında bir asrı aşan tecrübesi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla göğüslerini kabartan, milletin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 109'uncu yılını coşku ve heyecan içinde kutladıklarını bildirdi.
Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, her alanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, özellikle yakın çevrede yaşanan krizlerin; etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Akar, "Bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücü şarttır. 01 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetleri; 'İstikbal Göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır" dedi.
'MİLLETİMİZİN GURUR KAYNAĞI'
Bakan Akar, hava kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışarak ve sahip olduğu eşsiz yetenekleri kullanarak büyük başarılar elde edilmesine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekâtındaki görevlerinin yanı sıra uluslararası alanda üstlendiği barışa destek faaliyetleri kapsamındaki görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 109'uncu yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve asil milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan muvazzaf ve emekli tüm personelini ve onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini gönülden kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."
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