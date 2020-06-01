Antalya'da yasak kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti
Antalya'da 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller doldu. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde denize girildi.
Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller, sabah erken saatlerden itibaren dolmaya başladı.
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