01 Haziran 2020, Pazartesi
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Antalya'da yasak kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti

'da 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller doldu. Hava sıcaklığının 20, suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde denize girildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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'da önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. , maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller, sabah erken saatlerden itibaren dolmaya başladı.

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