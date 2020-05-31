Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maytik telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.