31 Mayıs 2020, Pazar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

, Başkan Yardımcısı ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

, Başkan Yardımcısı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maytik telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

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