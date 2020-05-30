30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 30 Mayıs Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Twitter üzerinden 30 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.





Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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