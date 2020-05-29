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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 104 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 104 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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