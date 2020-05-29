Türkiye-Cezayir arasındaki gelecek planları değerlendirildi
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, iki ülkenin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Osmanlı zamanında iki medeniyetin de uzun yıllar bir arada olduğunu vurgulayan Göktaş, geleceğe yönelik adımları değerlendirdi. Büyükelçi Göktaş, Türkiye ve Cezayir'in ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkması için çalışmalar yapıldığını belirtti.
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, iki ülke ilişkilerinin geleceğini konuştu.
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından internet ortamında düzenlenen etkinliğe iki ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler de katıldı.
Büyükelçi Göktaş, bağımsızlığının ardından Cezayir'i Türkiye'nin tanıdığını ve desteklediğini hatırlattı.
İki ülke arasında 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu belirten Göktaş, bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma hedeflerinin olduğunu ifade etti.
Göktaş, son seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Cezayir'e yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere ayrıca önem verdiğinin altını çizdi.
"ORTAK GEÇMİŞİMİZ YENİDEN YAZILMALI"
Adcabi ise iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, iki ülkenin de Osmanlı döneminde uzun yıllar boyunca bir arada olduğunu vurguladı.
Adcabi, Türkiye ve Cezayir'in ortak tarihinin Batılı tarihçilerin tekelinde olduğunu ifade ederek, "1516-1830 arasındaki ortak geçmişimizin kendi tarihçilerimizin eliyle yazılmasının vakti geldi." dedi.
Türkiye ve Cezayir arasındaki giderek gelişen ilişkilere dikkati çeken Adcabi, bu ortaklığın İslam dünyasındaki önemine işaret etti.
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