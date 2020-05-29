Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Kim tefeci okuyun bakalım
Her fırsatta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'yi hedef alan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ailesinin kuşaklardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıkmıştı. Öztrak'ın 'sosyete damat' ve 'tefecilik' laflarına Bakan Berat Albayrak önceki gün katıldığı bir canlı yayında cevap verdi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de bugün köşesinde Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemindeki borçlanmalarına değindi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a ''damat'' diyerek çirkin ifadelerle saldıran, ağzından 'liyakat' kelimesi düşürmeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ailesinin adeta devlete yuvalandığı ortaya çıkmıştı.
Bakan Berat Albayrak katıldığı bir canlı yayında Öztrak'a "Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası devletin her imkanını kullanan mı?" şeklinde cevap verdi.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemindeki borçlanmalarla ilgili olarak "Kim tefeci okuyun bakalım" başlıklı bir yazıyı köşesine taşıdı.
İşte Dilek Güngör'un yazısının tamamı:
Hani bari sen söylemeye derler ya…
CHP'li Faik Öztrak'ınki de o hesap… Geçenlerde sarf ettiği 'sosyete damat' ve 'tefecilik' laflarına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün okkalı bir cevap verdi.
İzlediniz mi, bilemiyorum.
İzlemediyseniz mutlaka internetten bulup bakın.
Ben, siyaseti aile mesleği olarak benimsemiş Öztrak sülalesinin hanedanlığı kısmını uzun uzun anlatmayacağım. Bakan Albayrak'ın dikkat çektiği Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemindeki borçlanmalara değineceğim.
Malum, bazı şeyleri çabuk unutuyoruz.
Hatırlayın, 2001 krizinin başlangıcını… Ülke, aşırı borçlu konumundaydı ve borç göstergeleri alarm veriyordu. Türkiye'nin IMF olmadan ülke ekonomisine yönelik spekülatif saldırıları bertaraf edecek gücü yoktu. Şubat 2001'de Cumhurbaşkanı-Başbakan arasındaki tartışmayla beraber kriz daha da derinleşmişti. O dönemde IMF, Türkiye'ye Kemal Derviş'i komiser olarak yollamıştı. Burada 'kurtarıcı' olarak pazarlanan Derviş, sağ kolu olarak Faik Öztrak'ı tayin etmişti. İkili, ülkeyi IMF politikalarına mahkum etmişti. Yetimin, işçinin, çiftçinin hakkını yemişti. Ama Derviş-Öztrak medyada öyle bir pazarlanıyordu ki…
Halbuki, ilah gibi sunulan ikili, aslında ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyordu.
Belki hatırlarsınız…
Büyük başarı olarak sunulan "ya takas-ya felaket" denilen bir borç takası operasyonu vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi milli parası TL cinsinden iç borçlarını dolar cinsine çevirmişti.
Neyse…
Öztrak'ın 'tefeci mefeci' dediğine bakmayın.
Onun müsteşarlığı döneminde faizler bugünkünün iki katıydı. Misal, 27 Kasım 2001'de Hazine 5 yıl vadeli 500 milyon dolar borçlandığında faiz yüzde 11.375'ti. Temmuz 2019'da 5 yıl vadeli borçlanmanın maliyeti ise yüzde 6.45...
Yani neredeyse iki kat daha düşük…Hatta onun ekonomi bürokrasisinin içinde olduğu dönemlerde Hazine, 30 yıl vadeli borçlandığında faizler uçuyordu. Düşünsenize, 1.5 milyar dolara yüzde 11.8 faiz ödüyordunuz. O dönemin faturasına bakın. 2030'a kadar her yıl 178 milyon dolar faiz ödemesi...
O yüzden Faik Öztrak gibiler bu hesaplara girerse fena çuvallar. Benden söylemesi…
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı saldırıyla ilgili açıklama
- Kurultaya hazırlanan CHP'de muhalifler hareketlendi!
- Kanlı 27 Mayıs darbesinden sonra okuldan attılar!
- Türkiye'nin yeni normali! 1 Haziran'dan itibaren...
- Otomobil alacaklar için yeni kampanya!
- 74 gün sonra ilk cemaatli cuma!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gururlandıran paylaşım! Dünyaya örnek olacak
- İşte Türkiye-Cezayir'in geleceğinin planları
- Sözcü Çelik'ten CHP'lilerin çirkin iftiralarına tepki
- ''Biraz daha dayanalım'' çağrısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyahatte HES dönemi! HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir
- Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
- Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
- MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
- Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?
- Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
- Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?