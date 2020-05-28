ÖSYM'den sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen öğrencilerle ilgili açıklama
Son dakika haberi... ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin, değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YKS ve MSÜ'ye başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi.
Duyuruda, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir." bilgisi verildi.
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