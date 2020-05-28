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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaştı

, büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımına, ''Yenice köyü, 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy'' notunu düştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, BÜYÜDÜĞÜ KÖYDEKİ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yenice köyü, 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy

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