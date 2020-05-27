Siyasette 'kiralık vekil' dönemi son buluyor! Düğmeye basıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette yeni cephe açmak için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini söyledi. AK Parti ve MHP, siyasette "kiralık milletvekili" dönemine son vermek için önemli bir çalışma başlatıyor. Üç seçeneğini bulunan çalışmayla, vekilllerin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olası bir sandık durumu için seçime girebilmeleri adına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne milletvekili verebileceklerini söylemesinden sonra siyasette 'vekil transferine' ilişkin tartışma başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, milletvekilli transferlerinin önlenmesi için ilgili yasalarda değişiklik yapılmasını gündeme getirmesi ile birlikte AK Parti ve MHP arasında bu konuda görüşmeler başlatıldı. Önümüzdeki hafta Meclis'in çalışmaya başlaması ile birlikte Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak değişiklikler konusunda iki partinin kurmaylarının hazırlayacağı bir teklifin TBMM gündemine getirileceği belirtiliyor. AK Parti grup yönetiminin de, bu konuda yapılacak değişiklikler konusunda üç farklı seçenek üzerinde çalıştığı öğrenildi.
SEÇİM TRANSFERLERİNE GEÇİT YOK
Edinilen bilgilere göre milletvekillerinin parti değiştirmesine yönelik tartışılan formüller şöyle sıralanıyor:
Birinci seçenek: Bir partinin seçime katılabilmesi için ya 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması ya da Meclis'te grubunun bulunması gerekiyor. Seçime girme yeterliliğine sahip olmayan bir partinin hülle ile milletvekili transferinin önüne geçilmesi için, seçime girme yeterliliği şartları arasından Meclis'te grubu bulunması kriteri çıkarılır. Böylece sırf seçime katılabilmek için milletvekilli transfer edilmesinin önüne geçilir.
İkinci seçenek: Bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurma şartı aynı şekilde kalacaksa, buna seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte, milletvekillerinin yeniden parti değiştirmesine izin verilmez. Örneğin, CHP, Davutoğlu'nun veya Babacan'ın partisinin seçime girmesi için milletvekili verecekse, bu milletvekilleri seçim bitene kadar istifa edip, CHP'ye dönemeyecek.
Üçüncü seçenek: Seçime bir yıl veya altı ay kala Meclis'te grup kursa da o partinin seçime girmesine izin verilmez. Bu şartın en az bir yıl veya altı ay öncesinden yerine getirilmesi kurala bağlanır.
ASIL HEDEF YENİ CEPHE Mİ?
Öte yandan, Haziran 2018 seçimleri öncesinde de CHP'li 15 vekili İyi Parti'ye gönderen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine milletvekili verebileceklerine ilişkin açıklaması, AK Parti'de farklı açılardan da değerlendiriliyor. AK Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun konuyu, bu partilerin sadece seçime girmelerinin önlerinin açılması için değil, Meclis'te temsilleri açısından da gündeme getirdiğini düşünüyor. AK Parti kaynaklarının bu konuda yaptığı değerlendirme şöyle: Kılıçdaroğlu, bu partilere grup kurdurarak Meclis'te Cumhur İttifakı'na karşı ikinci bir cephe açmayı da hedefliyor. İki partinin Meclis'te grup kurması ile Meclis çalışmalarının uzaması ve çalışmaların kilitlenmesi amaçlanıyor. Şu anda 5 parti ile yürütülen çalışmalar, 7 parti ile yürütülmek durumunda olacak. Ona göre konuşmalar, çalışmalar uzayacak. Milletvekilleri kendi iradesi ile değil, talimatla başka partilere geçmiş olacaklar. Bunun önüne geçilmesi için şu anda bir partinin grup kurması için gerekli 20 milletvekili sayısı 30 veya 40'a çıkarılabilir. Partiler arasında milletvekili transferi bu kadar kolay olmamalı.
CHP GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Milletvekillerinin parti değiştirmesi konusunda CHP beş yıl öncesinde kanun teklifi vermişti. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra CHP'den Antalya milletvekili seçilen Devrim Kök, yeni yasama yılının ilk kanun teklifini vermiş ve bir milletvekillinin partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi durumunda milletvekilliğinin düşürülmesini gündeme getirmişti.
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