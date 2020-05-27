27 Mayıs 2020, Çarşamba
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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Son dakika haberine göre Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 'da ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 17.00'den itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşanırken, yağışın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45'leri geçti.

'nde ise Anadolu yakasına geçişte yoğunluk olduğu gözlendi.

Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, duraklarda sosyal mesafeye kısmen uydular ve maske taktılar. Görevliler, toplu taşımada sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

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