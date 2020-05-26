"Keşan'da sokakta içki içenlere müdahale eden polis vatandaşa gaz sıktı" haberiyle algı operasyonuna imza attılar! Edirne Valiliğinden açıklama geldi
Bazı muhalif haber siteleri "Keşan'da sokakta içki içenlere müdahale eden polis vatandaşa gaz sıktı" başlıklı yalan haber üzerinden algı operasyonu yaratmaya çalıştılar. Edirne Valiliğinden çirkin iddialarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Alkol alan şahıslara sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlik sorulması üzerine şahıslar zorluk çıkarmıştır. Akabinde bölgede kalabalığın toplanması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş ve uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak güç kullanılmak suretiyle müdahale edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Evrensel.net gibi manipülatif haberleriyle bilinen bazı muhalif medya organları, dün "Edirne Keşan'da dün sokakta içki edenlere müdahale eden polis, toplanan kalabalığa biber gazı sıkıp havaya ateş açtı. Küçük çocuklar da gazdan etkilenirken 1 kişi karga tulumba gözaltına alındı." şeklinde algı oluşturma çabası içeren bir habere imza attı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Edirne Valiliği, olaya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklama, iddiaların aksine olayın aslını ortaya çıkardı.
İşte Edirne Valiliğinden yapılan açıklama:
24.05.2020 günü saat 15.20 sıralarında Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Toki konutları TOKI camii ile E 5 Blok arasında bulunan Belde Sokak üzerindeki kaldırım kenarına kurulu masa etrafında oturarak alkol alan şahıslara sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlik sorulması üzerine şahıslar zorluk çıkarmıştır. Akabinde bölgede kalabalığın toplanması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş ve uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak güç kullanılmak suretiyle müdahale edilmiştir.
Bu esnada S.H.(1993) isimli şahıs görevli memurlara tehditlerde bulunması ve mukavemet göstermesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay esnasında yakalanan S.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1(bir) adet şarjör ve içeresinde 5 (beş) adet kurusıkı fişeği ele geçirilmiş ve yapılan alkol kontrolünde 425 promil alkolü olduğu tespit edilmiştir.
Gözaltına alınan S.H. isimli şahsın 3 adet tehdit, 3 adet hakaret, 3 adet kasten yaralama, 2 adet hırsızlık, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığının ihlali, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet intihara teşebbüs olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı bulunmaktadır.
Bölgede toplanan kalabalık kısa sürede dağıtılmış olup, ayrıca ekiplere mukavemet gösteren 6 şahıs kamera görüntülerinden tespit edilmiş olup mezkur şahıslardan;
-F.K.'in(1981 doğumlu) 3 adet kasten yaralama, 3 adet mala zarar verme, 1 tehdit, 2 hakaret, 3 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 13 adet suçtan kaydı olduğu,
-K.K.'in( 1984 doğumlu), 3 adet kasten yaralama, 3 adet hırsızlık, 3 adet mala zarar verme, 1 adet hakaret , 1 adet taksirle yaralama, 1 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 12 adet suçtan kaydı olduğu,
-H.D. (2005 doğumlu) isimli SSÇ' nin 1 taksirle, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 2 adet suçtan kaydı olduğu,
-N.K. (1990 doğumlu-Kadın) 1 adet tehdit, 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık, 1 adet suç eşyasının satın alınması olmak üzere toplam 4 adet suç kaydı olduğu,
-D.B.(1983 doğumlu -kadın)'nin 14 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet kasten yaralama, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet iftira olmak üzere toplam 23 adet suçtan kaydı bulunduğu,
-FÇ (1981 doğumlu-kadın)'in 5 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 2 adet hakaret, 2 adet mala zarar verme, 1 adet çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti, 1 adet uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 12 adet suç kaydının bulunduğu,
-I.B. (2007 doğumlu) SSÇ'nin 2 adet yağma, 13 adet hırsızlık, 5 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunmakta,
Ve şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Olayla ilgili olarak şüpheli S.H. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, Görevli Memura Mukavemet (Görevi Yaptırmamak İçin Direnme) suçundan adli tahkikata başlanılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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