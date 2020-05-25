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Son dakika: PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre ’in Tarsus ilçesinde terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Tarsus'ta terör örgütü / terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik İstihbarat ve Büro Amirliklerinin yapmış oldukları titiz ve özverili çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde birçok silahlı molotoflu eyleme katılan, eylemleri yönlendirerek, organize ettikleri tespit edilen ve uzun yıllardır firari konumda bulunan F.Y.ve R.U. isimli zanlılar yakalandı.

Tarsus'ta geçmiş yıllarda meydana gelen birçok örgütsel eylemin sorumlusu olan F.Y. isimli şüpheli ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca terör suçlarından bir çok açık dosyası da bulunan R.U. isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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