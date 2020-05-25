Bakan Kurum: Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Kurum, Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve kaçak yapıldığını söyledi.
413 KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ
Bakan Kurum, "Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.
"YIKILACAKLAR"
Kurum, "Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz." dedi.
"KAÇAK YAPILARI İHBAR EDİN"
Bakan Murat Kurum açıklamasına şöyle devam etti:
"Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bakanlık ekiplerimiz kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken bu konuda ihbar ve şikayetlerinizi çevre ihbar hattımız 0532 01 01 181, çağrı merkezlerimiz ALO 181 üzerinden bize iletebilirsiniz."
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